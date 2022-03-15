Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi

15.03.2022 17:50
Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi

Sivas'ın Kangal ilçesinde özel eğitim öğrencisi bir çocuğun askeri üniforma giyme hayali, jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.

Sivas'ın Kangal ilçesinde özel eğitim öğrencisi bir çocuğun askeri üniforma giyme hayali, jandarma ekiplerince gerçekleştirildi.

Alacahan köyünde yaşayan Alacahan İlköğretim Okulu kaynaştırma sınıfı öğrencisi Doğukan Farımaz'ın (12) asker üniforması giyme hayalinden haberdar olan jandarma ekipleri, çocuğu evinde ziyaret etti.

Doğukan'a asker üniforması giydiren jandarmalar, Farımaz'ı askeri araçla İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Burada askerlerden tekmil alan Doğukan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi
Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi
Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi
Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi

YORUMLAR
500
Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı tutuklandı Otomobilin havalandırma filtresine uyuşturucu gizleyen 3 zanlı tutuklandı Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı Şeytanın aklına gelmezdi, jandarma ekiplerinden kaçmadı

Jandarma, Doğukan, Kangal, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:42 Çinli bilim insanları, imkansız görüneni başardı: İki annesi olan, babasız fareler üretildi
16:38 Suriyeliler ülkelerine gidecek mi? Erdoğan, tartışma yaratan konu hakkında açıklama yaptı: Biz ev sahipliğine devam edeceğiz
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
16:31 ABD'de tepki toplayan ırkçı saldırı! Asansörde hakaretler yağdırdığı kadına arka arkaya 125 yumruk attı
16:20 HDP Eş Genel Başkanı Sancar: İktidarın küçük ortağı eriyor, onu kurtarmak için barajı indiriyorlar!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 18:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta özel öğrenci Doğukan'ın askeri üniforma hayalini jandarma gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement