Sivas'ta para nakil aracı devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta para nakil aracı devrildi: 2 yaralı
24 dakika önce
Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 10:28 Kaynak: AA
Sivas'ta para nakil aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Ferudun U'nun kullandığı 34 ZM 4189 plakalı zırhlı para nakil aracı, Sivas- Erzincan kara yolunun Göydün köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçtaki Aykut Ö. Numune Hastanesine kaldırıldı.
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