Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı (2)

YANGIN, ELEKTRİK TELİNİ KOPARMIŞ

Sivas'ta, park halindeyken yanan halk otobüsü ile ilgili Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (ÇEDAŞ) açıklama yapıldı. Otobüs yangınına, kopan elektrik telinin neden olduğu iddiası üzerine yapılan açıklamada, "Otobüsün yandığı noktanın üzerinden geçen elektrik teli, sokak fazı olduğundan; gündüz sokak lambaları yanmadığı için, sadece 19.00-07.00 saatleri arasında elektrik mevcuttur. Yangının yaşandığı saatlerde söz konusu tellerde enerji bulunmadığından elektriğe bağlı yangın dahil herhangi bir tehlike arz etmez. İletkenin yere düşmesi ya da kopma olması durumunda, yangına neden olma ihtimali bulunmamaktadır. Olayla ilgili ekiplerimizin yaptığı ilk incelemede; bölgede bulunan elektrik tellerinin kopma noktalarında herhangi bir zedelenme ve otobüse düştüğü bölgede ark izi tespit edilmemiştir. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ise, otobüsün alev almasından sonra ortaya çıkan yangın, elektrik tellerine zarar vererek kopmasına neden olmuştur" denildi.