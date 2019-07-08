Son Dakika Haberleri: Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
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Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

1 saat önce

Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.

Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Musa Baykan'a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyoneti, Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Görenlerin bilgi vermesi üzerine kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:00 Kaynak: AA
Baykan, Sivas, Güncel
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