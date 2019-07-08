Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
1 saat önce
Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:00 Kaynak: AA
'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Musa Baykan
'a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyoneti, Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Görenlerin bilgi vermesi üzerine kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.
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