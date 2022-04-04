Sivas'ta patlama 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta patlama 4 yaralı

04.04.2022 00:19
Sivas'ta patlama 4 yaralı

Sivas'ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

Sivas'ta bir ikamette meydana gelen patlamada patlamada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ta Fatih Mahallesi 3. Sokakta gece yarısı meydana geldi. Bir ikamette meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki hastanelere kaldırıldı. Patlamanın etkisi ile ikamette maddi hasar oluştu. Patlamaya gaz sıkışmasının neden olduğu tahmin ediliyor. Yaralıların birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Sivas'ta patlama 4 yaralı
Sivas'ta patlama 4 yaralı
Sivas'ta patlama 4 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Sivas'ta bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri | Sivas'ta bir apartman dairesinde doğal gaz patlaması nedeniyle 3 kişi yaralandı Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi. Son dakika haberi... Fatih Süleymaniye'de üç katlı bir binanın girişinde bulunan otoparkta çıkan yangında patlama meydana geldi.

Fatih, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Sivas'ta patlama 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
00:20 Esenyurta'ta şahıs metrobüsten inen kadını zorla ara sokağa götürüp öldürdü
00:11 Oyuncu Tuna Tunalı neredeyse gözünden oluyordu! Sevmeye çalıştığı köpeğin saldırısına uğradı
23:58 Taraftarlar mest oldu! Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın attığı gole verdiği tepki sosyal medyayı salladı
23:24 Rus ordusu bölgeden temizlendi! Sokaklarda 410 sivilin cesedi bulundu
23:21 Eski hakem Ahmet Çakar'dan bomba iddia geldi! Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir
23:19 Abdullah Avcı şampiyonluk hakkında ilk kez böyle konuştu: Bayrakları hazırlasınlar, kutlamalara başlasınlar
22:33 Bu karşılaşmada her şey yaşandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçı berabere bitti
22:25 Nisan ayında vatandaşların cebini yakından ilgilendiren konular gündemde olacak! İşte o 4 konu başlığı
21:58 Maçta tepki sesleri yükseldi! Hakem Zorbay Küçük'ün, Trabzonspor-Beşiktaş maçında verdiği karar eleştiri oklarının hedefi oldu
21:56 Gülme krizine sokan skeç için Bakan Fahrettin Koca'dan teşekkür mesajı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 00:25:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta patlama 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement