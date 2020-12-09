Sivas'ta "Perşembe Pazarı"nın üstü kapatılacak - Son Dakika

Sivas'ta, Perşembe Pazarı'nın üstünün kapatılarak, pazar yerinin modern bir görünüme kavuşturulacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesi tarafından başlatılan kapalı pazar yeri uygulamasının son örneği Perşembe Pazarı'nda uygulanıyor.

Pazar alanında inceleme yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bilgin, kapalı stadyumlarda kullanılan dayanıklı pvc membran yapı malzemesiyle tamamen üstü kapatılacak olan pazar yerinin, yaz kış vatandaşa hizmet vereceğini belirtti.

Pazar yerinin kapalı 5 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Bilgin, "Alan haftanın 6 günü yaklaşık 170 araca kapalı otopark hizmeti verecek. Perşembe günleri de bu bölgede bulunan Alibaba, Orhangazi ve Abdulvahabigazi mahallesindeki vatandaşlarımıza hijyenik bir ortamda alışveriş yapabilecekleri bir ortam oluşturacak." dedi.

Diğer pazar yerlerinde de yenileme çalışmaları yapacaklarını belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Çarşamba pazarı, Pazar Pazarı ve Salı Pazarı olmak üzere tüm pazar yerlerimizi estetik ve nitelikli olarak hem pazar yeri hem de bölgeye 6 gün otopark olarak hizmet verecek şekilde şehrimize yakışır bir hale getireceğiz. Bizler eser üreteceğiz bizim adımıza da inşa etmiş olduğumuz eserler konuşacak. Bu şehri yaşanılabilir şehir yapabilme noktasında, şehrin tüm dinamikleri ile birlikte insana dokunan ve şehirdeki ihtiyaç sıralamasına göre eserler inşa edeceğiz. Perşembe Pazar yerimiz ise 2021 yılının haziran ayı içerisinde tamamlanacaktır."

Abdulvahabigazi Mahallesi Muhtarı Gazi Düzarduç ise yapılan çalışmalar nedeniyle Bilgin'e teşekkür etti.