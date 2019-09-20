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Sivas'ta peynir üretim kursuna yoğun ilgi

1 saat önce

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Beypınar köyünde açılan peynir üretim kursu yoğun ilgi görüyor.

Sivas'ta peynir üretim kursuna yoğun ilgi, System.String[]

Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Beypınar köyünde açılan peynir üretim kursu yoğun ilgi görüyor.


Sivas Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 Eylül'de açılan peynir üretim kursunda kursiyerlere "iş sağlığı ve güvenliği, sütün işlemeye kabulü, sütün işlemeye hazırlanması, personel hijyeni, işletmelerde temizlik ve dezenfeksiyon, gıdalarda ambalaj kontrolü, gıda ambalajlarında etiket ve işaretleme kontrolü, gıdalarda depo ve sevkiyat kontrolleri, gıda kalite karakteristikleri konularında eğitim veriliyor. Ayrıca kursiyerlere pastorize beyaz peynir, otlu peynir, tel-örgü peynir, mozerella peyniri, kelle peyniri, limon tuzu-kekik-zerdeçal peyniri, yoğurtlu çörek otlu peynir, hellim peyniri, kaşar peyniri, Çerkez peyniri ve sirkeli Çerkez peyniri üretimi uygulamalı olarak anlatılıyor.


Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Göker Erpul ve İŞKUR'da görevli personel ile birlikte merkeze bağlı Beypınar köyünde kursiyerleri ziyaret etti. Tarım ve Orman İl Müdürü Yıldız, kursiyerlere yapılan ziyarette yaptığı konuşmada, "Bu gibi kurslarımızın en iyi tarafı hizmetin kursiyerlerimizin ayağına gelmesidir. Bu kursları açarken İŞKUR İl Müdürlüğünün önemli katkıları var, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İl Müdürlüğü olarak en önemli görevlerimizden bir tanesi eğitim. İl merkezi, ilçe ve köylerimizde eğitim faaliyetlerimize devam ediyoruz. Amacımız kırsalda yaşayan insanlarımızın ürün çeşitliliğini artırarak, katma değeri daha yüksek ürünler elde etmelerini sağlamak, gelir ve refah seviyelerini yükseltmek. Aldığınız bu eğitimler aile bütçenize katkı sağladığı gibi aynı zamanda kendinizi geliştirmeniz açısından da oldukça önemli, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi. - SİVAS

İŞKUR, Eylül, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 06:08 Kaynak: İHA
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