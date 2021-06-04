Son dakika! Pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta ağabeyinin beslediği pitbull cinsi köpeğin ısırdığı 5 yaşındaki çocuk hafif yaralandı.
Y.D'nin sahibi olduğu pitbull cinsi köpek, Kılavuz Mahallesi 80. Yıl Bulvarı'nda 5 yaşındaki kardeşi A.E.D'ye saldırdı.
Saldırıda hafif şekilde yaralanan çocuk, Sivas Numune Hastanesinde tedavi altına alındı.
Saldırgan köpek, Sivas Belediyesi ekipleri tarafından hayvan ambulansıyla barınağa götürüldü.
Öte yandan, Y.D. hakkında yasaklı cins köpek beslediği için işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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