Pitbull besleyen kişiye 10 bin 871 lira para cezası - Son Dakika

Sivas'ta, tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan "pitbull" besleyen ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişiye 10 bin 861 lira para cezası kesildi.

Seyrantepe Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin tehlikeli köpek ırkı olarak bilinen pitbull cinsi köpekle gezdiğini fark etti.

Bilgi verilmesi üzerine köpek, hayvan ambulansı ile Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.

Köpeğin sahibi G.O'ya, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçundan 10 bin 434 lira idari para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

Bu kişiye ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 427 lira ceza kesildi.