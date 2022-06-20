Sivas'ta piyasaya sahte para sokarken yakalandılar

Sivas'ta piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişi yakalandı.
Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, aldıkları ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttükleri çalışma ile piyasaya sahte para sokmaya çalışan 3 kişiyi kıskıvrak yakalardı. Yapılan çalışmada; akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelere verilen 11 adet 100 TL'lik sahte banknotlar ele geçirildi. 3 kişi hakkında sahte para suçlaması ile işlem başlatıldı. - SİVAS
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