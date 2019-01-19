Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı

Sivas'ta Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı

59 dakika önce

Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Sivas'ta Polis Aracına Çarpıp Kaçan Şüpheliler Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta sivil polis aracına çarpıp kaçtıktan sonra kovalamaca sonucu yakalanan biri kadın 2 kişi gözaltına alındı.

Yenişehir Mahallesi'nde A.T. yönetimindeki 52 AF 126 plakalı minibüs, park halinde bulunan sivil polis aracına çarptıktan sonra kaçtı.

Polisin "dur" ihtarına uymayan araç, Atatürk Caddesi Kepçeli Kavşağı'nda ekiplerce durduruldu.

Minibüs sürücüsü A.T. ile yanındaki kadın zanlı S.U. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Sivas, Polis, Güncel
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