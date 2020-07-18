Sivas'ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele geçirdi - Son Dakika

Sivas'ta polis ekipleri 165 sikke ve 12 yüzük ele geçirdi

Sivas'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonlarını sürdürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 165 adet sikke, 12 adet yüzük ve 18 adet obje ele geçirildi. Olayla ilgili göz altına alınan iki şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu kapsamında işlem yapıldı. - SİVAS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Erzurumlular, Süper Lig'e yükselmelerinin ardından şehirde kutlamalar yaptı

8 gündür aranan anne ve oğlunun cesedi kuyuda bulundu

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı

Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi

Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve maç takvimi belli oldu

Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık

Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var

Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi

Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak

İngiltere'de koronavirüs aşısının ilk aşaması başarılı oldu

Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı

Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi