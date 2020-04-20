Sivas'ta polis ekipleri, maske dağıttı - Son Dakika

SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kamusal alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirilmesiyle polis ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı ve uyarılarda bulundu.

Sivas'ta İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı kapsamında tüm kamusal alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi. Karar üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Bulvarı'nda maskesiz gezen vatandaşları uyardı. Yanında bulundurmayanlara ise maske dağıttı. Polisler, vatandaşlara kararın ihlal edilmesi halinde Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 TL cezai işlem uygulanacağını hatırlattı. Sivas Valiliği girişinde de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı.