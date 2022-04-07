Sivas'ta polisler kitap bağışıyla öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
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Sivas'ta polisler kitap bağışıyla öğrencileri sevindirdi

07.04.2022 17:15
Sivas'ta polisler kitap bağışıyla öğrencileri sevindirdi

Sivas Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla temin ettikleri kitapları bir okulun kütüphanesine bağışladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla temin ettikleri kitapları bir okulun kütüphanesine bağışladı.

Polisler, topladıkları yaklaşık 2 bin kitabı Demirçelik İlk ve Ortaokulu'nun kütüphanesine yerleştirdi.

Kitap teslimi dolayısıyla okulda düzenlenen törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projede emeği geçenleri kutladı.

Öğrenci, kitap ve okulun kendisi için önemli kavramlar olduğunu söyleyen Ayhan, "Bunların üçünün bir arada olduğu yer çok daha özel, bu tür kavramların geçtiği yerde bulunmak beni çok mutlu ediyor." dedi.

Ayhan, 4 yıldır Sivas'ta görev yaptığını, 500 binin üzerinde kitap dağıtarak Türkiye'nin en fazla kitap dağıtan valisi olduğunu ifade etti.

İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ise anlamlı bir program için bir araya geldiklerini dile getirdi.

Polis Haftası etkinliklerine anlam katmak için teşkilat mensuplarının yaklaşık 2 bin kitabı topladıklarını belirten Akçay, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kitapların önemine dikkati çeken Akçay, "Her ne kadar teknoloji gelişmiş olsa da bilgiler küçük dijitallere sığdırılmış olsa da kitaplar geçmişte ve gelecekte değerini kaybetmeyecektir." diye konuştu.

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Polis, Kitap, Sivas, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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