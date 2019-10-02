Sivas'ta protokol ve öğrencilerden yaya geçidi etkinliği

Sivas'ta 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği kapsamında il protokolü çocuklarla birlikte yaya geçidini kullanarak farkındalık oluşturdu.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde 26 Ekim 2018 tarihinde yapılan değişiklikle araç sürücülerinin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlaması, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermesi zorunlu hale getirildi. Toplumda bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından tüm yurtta düzenlenen 'Yaya Geçidi Nöbeti Farkındalık Etkinliği' Sivas'ta da gerçekleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan öğrencilerle birlikte kentin en işlek bölgelerinde biri olan İnönü Bulvarı'nda yaya geçidini kullandı. Kırmızı düdükleri ile sürücüleri uyaran öğrenciler, yayaların karşıdan karşıya geçmesine yardımcı oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik kapsamında kent genelinde polis ekipleri 2 saat boyunca yaya geçidi nöbeti tuttu.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Ayhan, "Bu sene yaya öncelikli trafik yılı bu münasebetle 6 Şubat'ta 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' diye bir sloganla farkındalık oluşturmak maksadıyla yine buradaydık. Bir yıl boyunca bu temayı, bu düşünceyi, bu anlayışı sahaya yansıtmak istedik. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığımızın koordinesinde bakanlığın talimatlarıyla bugün Türkiye'nin dört bir yanında il ve ilçelerimizde tüm kurumlarımızın önündeki yaya geçitlerinde bir seferberlik ilan edildi. Yayalar için nöbetteyiz dedik. Burada temel maksat insan hayatını kolaylaştırmaktır. Yayanın yaya güvenliğini sağlamaktır. 2019 yılında gerçekten çok güzel çalışmalar yapıldı. İşin içine öğrencilerimiz katıldı. Vatandaşlarımızda bu farkındalık oluşturulmaya çalışıldı" dedi.

Etkinlik sırasında yaya geçidini kullanan vatandaşlar da uygulamadan oldukça memnun olduklarını dile getirdi.