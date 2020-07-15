Sivas'ta protokolden şehitlik ziyareti - Son Dakika

Sivas'ta protokolden şehitlik ziyareti
SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.
SİVAS'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla protokol üyeleri şehitliği ziyaret etti.Hain darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü dolayısıyla il protokolü tarafından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan Polis Şehitliği ile Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve diğer protokol üyeleri de katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği'ni ziyaret eden protokol üyeleri, mezarlara karanfil bırakarak, dua etti. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın 15 Temmuz 2016 gecesi bombalanmasıyla 41 özel harekat polisiyle birlikte şehit olan 4'üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin'in mezarını da ziyaret eden protokol üyeleri, karanfil bıraktı. Şehit Ertekin'in yakınları da mezar ziyaretinde bulunarak dua etti. Vali Ayhan ve beraberindekiler daha sonra Garnizon Şehitliğini ziyaret etti. Burada edilen duanın ardından şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:33 Kaynak: DHA
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