Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Radarı İkaz Eden Dedektör Ele Geçirildi

Sivas'ta Radarı İkaz Eden Dedektör Ele Geçirildi

1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde radarı ikaz eden dedektör ele geçirildiği bildirildi.

Sivas'ta Radarı İkaz Eden Dedektör Ele Geçirildi, System.String[]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde radarı ikaz eden dedektör ele geçirildiği bildirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yıldızeli Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Sivas- Yozgat kara yolunda hız kontrolü sırasında bir otomobildeki cihazı fark etti.

Otomobili durduran ekipler, araçtaki cihazın, radarı ikaz eden dedektör olduğunu belirledi.

Sürücü hakkında, "hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçta bulundurmak"tan işlem yapıldı, dedektöre el konuldu.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerini belirleyen ve sürücüyü ikaz eden cihazları araçta bulunduranlara 2 bin 18 lira ile 3 bin 42 lira arasında para cezası verilip ehliyetine 15 ceza puanı uygulanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:35 Kaynak: AA

Yozgat, Yıldızeli, Sivas, Güncel
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