Sivas'ta ramazan ayı nakdi yardım ödemeleri başladı - Son Dakika

Sivas'ta ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine nakdi yardım ödemelerine başlanıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Hayat Ağacı Derneğini ziyaret etti.

SYDV Müdürü Sudi Yıldız'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Ayhan, ramazan ayında 2 bin 370 aileye ihtiyaçlarını karşılamaları için 358 bin 650 liralık nakdi yardım ödemelerinin PTT aracılığıyla yapılmaya başlandığını belirtti.

Salgın nedeniyle bu yıl kalabalık iftar çadırlarının olmayacağını aktaran Ayhan, "Yapacağımız ayni ve nakdi yardımlarla fakirin, fukaranın iftar sofralarında gönüllerimizi ve dualarımızı buluşturacağız. Tüm Vefa Sosyal Destek Gruplarımız sahada olacaktır. Salgından dolayı tüm yardımlarımızı vatandaşlarımızın evlerine bizzat götüreceğiz. Bu mübarek ayda bizlere düşen görev, yardımlaşmanın ve dayanışmanın güzelliğini en güzel şekilde yaşayıp yaşatmaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Ayhan, SYDV'nin 0850 224 10 58 numaralı hattının işleyişi hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız bu numarayı aradığı zaman hiç beklemeden arkadaşlarımız taleplerini not edip yeni dosya ise randevu verip belirli bir zaman sonra buraya davet ediyor. Dosyası varsa talebi vakıf gündemine alınıp karar çıkartılıp vatandaşımızın ihtiyacı karşılanmaktadır. Bu sureci inşallah iyi bir şekilde vatandaşımızı açta, açıkta bırakmadan tamamlayacağız. Çünkü devletimiz kimsesizlerin kimsesidir."

Ayhan, çeşitli sebeplerden dolayı dışarıda kalmış veya evi olmayan 41 kişinin, valilik bünyesindeki SYDV'nin anlaşmalı olduğu otelde ücretsiz konakladığını sözlerine ekledi.

Vali Ayhan daha sonra Sivas Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hayat Ağacı Derneği Gıda Bankası'nı da ziyaret etti.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'den dernek hakkında bilgi alan Ayhan, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Bilgin Gıda Bankası'nın işleyişi hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Gıda Bankası 12 ay esasına dayalı olarak şehrimizde ihtiyaç sahibi olan insanlara market mantığıyla ihtiyaçlarını gideren bir hüviyette çalışmalarını sürdürüyor. Ramazanda da tabi bu çalışmalar daha farklı ve yoğun bir şekilde götürüyoruz. Normal marketteki rutin çalışmalarımız ve onun dışında gıda paketi noktasında insanlarımızın uygun vakitlerinde evlerine bırakıyoruz. Tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum."