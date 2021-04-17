Sivas'ta Ramazan ayının vazgeçilmezi 'Horoz Şekeri'

Sivas'a özgü Ramazan ayı geleneklerinden 'Horoz Şekeri' tezgahlardaki yerini aldı.

Sivas'ta Ramazan ayının asırlık geleneklerinden birisi olan Horoz Şekeri, tezgahlarda yerini aldı. Sadece Ramazan ayında satılan bu şekeri çocuklar kadar yetişkinler de tercih ediyor. Korona virüs nedeniyle alınan tedbirler kapsamında dışarı çıkamayan çocuklarını sevindirmek isteyen aileler horoz şekerine rağbet gösteriyor. Kentin farklı yerlerinde küçüğünü 1,5 büyüğünü 5 liraya kadar satan seyyar satıcılar korona virüsü nedeniyle insanların paketlere dokunmaktan çekindiğini ve satışların azaldığını söyledi.

"Ramazan'a özel, Sivas'a özgü bir şeker"

Horoz Şekeri satıcısı Cemal Can Aydın, Horoz Şekerinin Sivas'a özgü bir şeker olduğunu belirterek, "Horoz şekeri Ramazan'a özel Sivas'a özgü bir şekerdir. Özellikle Ramazan'da yapılır Sivas'taki herkes bilir horoz şekerini buradan başka bir yerde de bulunmaz. Pandemi Ramazan'da biraz etkiledi bizi işlerimiz düştü, insanlar paketlere dokunmaktan kaçınıyorlar. Bu şekerin özelliği Sivas'a özgü olması sadece Sivaslılar yapabiliyor. Ramazan'a ait bir gelenek görenek. Malzemelerinde sadece saf şeker kullanılıyor. Glikoz yok kullanırsak zaten özelliği kaçar Sivas'a özgü olmasının özelliği gider. Fiyatları küçüklerinin ki 1,5, ortalar 2-3 lira, büyükleri de ortalama 4-5 lira olarak değişiyor" dedi.

"Torunlara jest yapalım"

Erdal Yarış, torunları için Horoz Şekeri almaya geldiğini belirterek, "Horoz şekerleri bize eskiyi nostaljiyi bizim çocukluğumuzu hatırlatıyor. Torunlara jest yapalım eski günleri hatırlayalım dedik. Eski Ramazan'lar yok ama bunlar bize eskiyi hatırlatıyor. Sivas'ın yerlileri bunu biliyor ondan alıyorlar. Sivas'ın yerli şekeri geleneksel belki de 100 yıllık vardır" dedi. - SİVAS