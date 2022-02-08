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Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

08.02.2022 09:32
Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Mehmet Güler (21) idaresindeki 58 ABK 731 plakalı otomobil, Sivas- Kayseri kara yolu Gürçayır beldesi çıkışında yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güler'in cenazesi otopsi için morga konuldu.

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Şarkışla, Otomobil, Kayseri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika
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