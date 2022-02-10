Refüje sürüklenen tır yolu ulaşıma kapattı - Son Dakika

Sivas'ta refüje sürüklenen tırın sürücüsü yaralandı, Sivas- Erzincan kara yolunun Sivas istikameti trafiğe kapandı.
E.K. (32) yönetimindeki 38 JJ 397 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Çukurbelen mevkisinde refüje sürüklendi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Tipinin etkili olduğu bölgede kaza yapan tırın dorsesi, yolun Sivas istikametini trafiğe kapattı.
Ekipler, aracın kaldırılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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