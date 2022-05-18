Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi - Son Dakika
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Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi

18.05.2022 16:11
Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi Müzeyyen Baykal'ı (36) sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan sanık Necmettin Gündüz'ün (38) yargılanmasına başlandı.

SİVAS'ın Şarkışla ilçesinde eski eşi Müzeyyen Baykal'ı (36) sokak ortasında rehin alarak bıçakla yaralayan sanık Necmettin Gündüz'ün (38) yargılanmasına başlandı. Mahkemede ifade veren sanık Gündüz, "Kasaptan satın aldığım bıçakla koşarak yakaladım. Amacım öldürmek ya da yaralamak değildi. Yere düşmesi nedeniyle bıçak darbesi karın bölgesine geldi" dedi.

Olay, 8 Aralık 2021'de Şarkışla ilçe merkezinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan Necmettin Gündüz, ilçe merkezinde kısa süre önce boşandığı eşi Müzeyyen Baykal ile karşılaştı. Necmettin Gündüz, cadde üzerinde eski eşine bıçakla saldırdı, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerlerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek yakalanan şüpheli tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Müzeyyen Baykal ise tedavisinin ardından taburcu oldu. Sanık Gündüz hakkında Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapsi cezası istemiyle dava açıldı.

'AMACIM ÖLDÜRMEK YA DA YARALAMAK DEĞİLDİ'Sivas 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Necmettin Gündüz tutuklu bulunduğu Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katılırken, duruşma salonunda ise sanık avukatı ile müşteki Müzeyyen Baykal ve avukatı hazır bulundu. Duruşma iddianamenin ve tanıkların yazılı ifadelerinin okunarak kabul edilmesiyle başladı. İfadesine başvurulan sanık Gündüz, daha önce savcılıkta verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu söyledi.Olaydan yaklaşık 4 ay önce Müzeyyen Baykal ile boşandıklarını, öncesinde de eşinin kendisini aldattığını öğrendiğini ileri süren Gündüz "Boşanma sürecinde çocuklarımızın velayetini istemedi. Bu nedenle çocukların velayeti bana verildi. Olay günü kızımı görmek amacıyla İstanbul'dan uçakla Kayseri'ye, Kayseri'den de taksiyle Şarkışla ilçesine geldim. Eski eşimi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında kaldırımda görünce beni aldatmaları, çocukların velayetlerini istememesi hususları aklıma geldi ve kasaptan satın aldığım bıçakla koşarak yakaladım. Eski eşimin kalçasına vurmak isterken yere düşmesi nedeniyle bıçak darbesi karın bölgesine geldi ve yaralandı. Amacım müştekiyi öldürmek ya da yaralamak değildi, atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Şikayetten vazgeçme olursa kabul ederim, öncelikle beraatimi talep ederim" dedi.KIZINA 'ANNENLE BERABER ÖLECEĞİZ' MESAJI ATMIŞŞüphelinin doğruları anlatmadığını söyleyen Müzeyyen Baykal ise ifadesinde eski eşinin kendisine baskı yaptığını, kıskanç olduğunu ve aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: "Eski eşim Sivas'a gelerek beni ve çocukları götürmek istedi, kabul etmedim, intihara kalkıştı. Annemler de 'çocukların var, yuvanı dağıtma' deyince beraber İstanbul'a döndüm. Kıskançlığına ve baskılarına devam ederek beni darbetti, bunun üzerine boşanma kararı aldım. Baskısı nedeniyle çocukların velayetlerini isteyemedim. Çocukları kendisinden almam durumunda önce beni, sonra kendisini öldüreceğini söyleyince, çocukların velayetini isteyemedim. Anlaşmalı boşandık ve Sivas'a babaevime döndüm. Kendisini aldattığım yönündeki iddiaları doğru değildir. Sivas'a döndüğümde üç kez numara değişikliği yaptım, her seferinde bana ulaşamadığında ya kızıma ya da anneme ulaşarak rahatsızlık veriyordu. Olay tarihinden bir gün önce kızım Ezgi'ye ulaşarak 'Annenle beraber öleceğiz' şeklinde mesaj atmıştı. Bu mesajı görmedim ancak kızım okuduğunu, sonrasında sildiğini söyledi" diye konuştu.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.


Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi
Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi
Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi
Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi
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Kaynak: DHA

Hisarcık, İstanbul, Şarkışla, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski eşini yaralayan sanık: Yere düşünce bıçak darbesi karnına geldi - Son Dakika


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