Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

Sivas'ta Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı

1 saat önce

Sivas'ta robotik kodlama atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ta Robotik Kodlama Atölyesi Açıldı, System.String[]
Sivas'ta robotik kodlama atölyesinin açılışı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen '2023'e Doğru Eğitimde Değişim Dönüşüm Hareketi' kapsamında Şehit Muhammed Onur Demir Anadolu Lisesinde 'Robotik Kodlama Atölyesi' açılışına katıldı.

Ayhan, programda yaptığı konuşmada 2023'e Doğru Eğitimde Değişim ve Dönüşüm Hareketi kapsamında il genelinde çeşitli etkinlikler yaptıklarını belirtti. Eğitime anlam veren ve eğitimi pratik-somut hale çeviren, çocukların becerilerini ortaya çıkaran projeleri öğrencilerle buluşturmaya devam ettiklerini aktaran Ayhan, "Çocuklarımız okulu bitirdiği zaman teorik bilgilerini en güzel şekilde yeteneğe çevirip mezun olacaklar. Bu tür ekinlerimiz devam edecek, okullarımıza yeni açılacak atölyeler ile ilimizde eğitimi daha zengin hale gelecek. Bu noktada eğitim camiamızın büyük gayretleri var." ifadelerini kullandı.

Ayhan, daha sonra Rehberlik Araştırma Merkezi'nde 'Zeka Oyunları Atölyesi' açılışı'na katıldı, öğrencilere kitap hediye etti.

Namık Kemal İlkokulunu da ziyaret den Ayhan, burada da 'Yabancı Dil Atölyesi' açılışını gerçekleştirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:19 Kaynak: AA

Dönüşüm, Salih Ayhan, Sivas, Güncel
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