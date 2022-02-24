Sivas'ta robotlar yarışacak - Son Dakika
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Sivas'ta robotlar yarışacak

24.02.2022 16:39
Sivas'ta robotlar yarışacak

Sivas'ta 10-15 Haziran 2022'de 4 kategoride robot yarışması düzenleneceği bildirildi.

Sivas'ta 10-15 Haziran 2022'de 4 kategoride robot yarışması düzenleneceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yavuz Selim İlkokulu/Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Salih Ayhan, robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin hazırlıklarını inceledi.

Her çağda olduğu gibi yaşanan değişimlerin ve gelişimlerin hayata yeni kavramlar kattığını aktaran Ayhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde başlatılan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın eşgüdümünde yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi, ülkemize büyük bir ivme kazandırdı. Bilim ve teknolojinin okul çağında popülerliğini artıran bu alandaki en önemli çalışmalardan biri de şüphesiz TEKNOFEST oldu." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Sivas'ın başta TEKNOFEST olmak üzere birçok organizasyonda önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimde Değişim ve Dönüşüm Hareketi ile bu alanda hayata geçirdiği Tekno Sivas Projeleri ile Sivas, bu organizasyonlara sadece katılım sağlayan bir şehir olmanın ötesinde altyapıya ve tecrübeye sahip oldu. Bu kapsamda yapacağımız Sivas Robot Yarışması, kod adıyla Sİ-RO, Sivas'ımızın Teknofesti'dir diyebiliriz. 4 kategoride düzenlenecek bu yarışmaya bugüne kadar 52 ilden 242 kurum 636 takım başvuru yaptı. Herkesi Sivas'a bekliyoruz. Son başvuru tarihi 15 Mart, tüm öğrenci ve öğretmenlerimizi bir kez daha başvuru yapmaya davet ediyorum."

Yarışmanın 10-15 Haziran 2022'de yapılacağını belirten Ayhan, "Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın memleketi Sivas'ta düzenleyeceğimiz bu organizasyonun ülkemizin milli teknoloji hamlesine de önemli katkılar sağlamasını temenni ediyor, tüm ekiplere şimdiden başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas'ta robotlar yarışacak
Sivas'ta robotlar yarışacak
Sivas'ta robotlar yarışacak
Sivas'ta robotlar yarışacak

YORUMLAR
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Haziran, Milli, Robot, Sivas, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Sivas'ta robotlar yarışacak - Son Dakika


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