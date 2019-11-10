Son Dakika Haberleri: Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu
Son Dakika Güncel Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu

Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Sivas'ta törenle anıldı.

Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında Sivas'ta törenle anıldı. Törende, 56 yıl önce Atatürk'ün muhafız komiserinin kendisine hediye ettiği gazete nüshası ile katılan Hasan Çalışır (93) dikkat çekti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde, Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Garnizon ve 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, siyasi partilerin temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Bu sırada İnönü Bulvarı üzerinde trafikte seyir halindeki sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşuna geçti. Çevrede bulunan vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti. Bir seyyar simitçinin ise saygı duruşu sırasında dua ettiği görüldü.Törene 1963 yılından Atatürk'ün muhafız komiseri tarafından kendisine hediye edilen gazete nüshası ile katılan Hasan Çalışır, Bunu bana Atatürk'ün Sivaslı olan muhafız komiseri verdi. Güneş gözlüğünü, montunu verdi. Bunlar kimsede yok, ben bunları saklıyorum. Atatürk hastasıyım. Allah rahmet eylesin dedi.


Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:49:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta saat 09.05'te hayat durdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]