Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü - Son Dakika

Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü

SİVAS Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Sivas'ta İlkbahar mevsiminin ilk gününde kar yağışı etkili oldu. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar yoğun kar yağışı ile karşılaştı. Kent meydanında bulunan Selçuklu ve Osmanlı dönemi eserlerinin bir arada bulunduğu tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Sivas'a karın yakıştığını belirten Yavuz Deveci, "Memleket henüz kışı atlatmadı, 3 ay yaz havamız var geriye kalan diğer aylar kış. Kış memleketimize Sivas'a yakışıyor" dedi.