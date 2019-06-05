Sivas'ta sağanak

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Meteoroloji'den son dakika uyarısı: İstanbul ve bazı illerde yağış bekleniyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: İmamoğlu'nun beyni bu milletin emrinde değil

İmamoğlu Washington Post'a yazdı: İstanbul'da yarışı kazandım ve bir kez daha kazanacağım