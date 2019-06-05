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Sivas'ta sağanak

14 dakika önce

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri-Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde etkili olan sağanak, D-100 ile Suşehri- Şebinkarahisar kara yollarında ulaşımı aksattı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle D-100 kara yolunun Giresun yol ayrımı, Kesikkaş köyü yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları ve selin menfezi tıkaması sonucu ulaşıma kapandı.
Çamurlu sel suyunda mahsur kalarak arızalanan 6 araç, iş makineleri yardımıyla çıkarıldı.
Kara yolu temizlendikten sonra kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.
Suşehri-Şebinkarahisar kara yolunda da dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle ulaşım aksadı.
Ekipler, burada da temizleme çalışması yaptıktan sonra kara yolunu kontrollü olarak araç trafiğine açtı.
Bu arada araçları arızalanan ve yağmur nedeniyle ıslanan sürücülere polis ekipleri tarafından battaniye verildi.
Kesikkaş köyü muhtarı Naci Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, menfezin yetersiz kaldığını ve aşırı yağış nedeniyle yolun kapadığını ifade etti.
Sivas'ta sağanak
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Giresun, Suşehri, Şebinkarahisar, Sivas, Güncel
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