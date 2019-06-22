Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi
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Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi

1 saat önce

SİVAS'ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, System.String[]
SİVAS'ta etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.  Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde sel nedeniyle tarım arazileri zarar gördü.
Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, trafikteki sürücüler ise zor anlar yaşadı, birçok ev ve iş yerini su bastı. Vatandaşlar dükkanlarındaki suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kangal ilçesine bağlı Alacahan köyünde ise  dolunun ardından sel meydana geldi. Sel, sonrası tarım arazileri zarar gördü.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:33 Kaynak: DHA
Alacahan, Kangal, Güncel
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