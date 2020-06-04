Sivas'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

SİVAS'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta, saat 16.45 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan Sivaslılar, zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde biriken sular, civardaki esnafı olumsuz etkiledi. Cadde üzerindeki esnaf, iş yerlerine su girmemesi için çaba sarf etti. Bazı kişilerin ise su birikintilerini göstermek için sosyal medyadan yayın yaptığı görüldü.