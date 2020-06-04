Sivas'ta sağanak etkili oldu - Son Dakika

Sivas'ta sağanak etkili oldu
Sivas'ta sağanak etkili oldu SİVAS'ta aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta sağanak etkili oldu
SİVAS'ta aniden bastıran ve kısa süreli etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta saat 16.45 sıralarında başlayan sağanak, günlük yaşamı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası bazı bölgelerde oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımda aksaklık yaşandı. Sivas Belediyesi ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Sularbaşı Mahallesi Kepenek Caddesi'nde biriken sular civardaki esnafa zor anlar yaşattı. Cadde üzerindeki esnaflar iş yerlerine su girmemesi için çaba sarfetti. Bazı vatandaşlar ise su birikintilerini göstermek için sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 11:14 Kaynak: DHA
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