Sivas'ta sağanak etkili oldu (2)

ANAOKULU BAHÇESİNİ SU BASTI

Pulur Mahahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan Tekin Çelikbilek Özel Anaokulu bahçesi sağanak nedeniyle suyla doldu. Down Sendromu ve Otizmli çocukların da kaldığı okulun çıkış merdivenlerine kadar yükselen su nedeniyle tedbir alındı. Okuldaki öğrenciler servis minibüsü merdivene yaklaştırılarak araca bindirildi. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.