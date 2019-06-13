Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak etkili oldu - EKİYLE
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Sivas'ta sağanak etkili oldu - EKİYLE

3 saat önce

SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak etkili oldu - EKİYLE, System.String[]
SİVAS'ta, aniden bastıran şiddetli yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı.
Kentte öğleden sonra etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle yollardaki sürücüler, zor anlar yaşadı. Yeşilyurt ve Kılavuz mahallelerindeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ile zemin katlarını su bastı. Suyla dolan evlerde bulunan eşyalar, kullanılamaz hale geldi. Şarkışla'da da sağanak nedeniyle sanayi bölgesindeki dükkanları su bastı. İlçe sakinleri, evlerine dolan suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştı. 


- Sivas
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:19 Kaynak: DHA
Yeşilyurt, Sivas, Güncel
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