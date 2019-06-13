Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
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Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti

8 saat önce

Sivas'ta sağanak, hayatı felç ettiSİVAS'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
SİVAS'ta aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sivas'ta öğlenden sonra aniden başlayan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak yağış birçok ev ve iş yerinin bodrum katında su baskınlarına neden oldu. Yeşilyurt Mahallesi ve Kılavuz Mahallesi'nde sağanak yağış sonrası bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve zemin katları suyla doldu. Evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Şarkışla ilçesinde de sağanak yağış nedeniyle sanayi bölgesinde bulunan dükkanları su bastı. Vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.
Sivas'ta sağanak, hayatı felç etti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:44 Kaynak: DHA
Sivas, Güncel
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