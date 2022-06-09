Kentte bodrum katlarındaki bazı evleri ise su bastı. Ekipler, evlere dolan suları tahliye etmek için çalışma yaptı.

Kentte sağanağın ardından bazı cadde ve sokaklar, su altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri, sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı.

Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Sivas'ta sağanak nedeniyle yol çöktü, bazı evleri su bastı - Son Dakika

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