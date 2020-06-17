Sivas'ta sağanak sonrasında tıkanan rögarlar temizleniyor - Son Dakika

Sivas'ta sağanak sonrasında tıkanan rögarlar belediye ekiplerince temizlenerek yenileniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in talimatları doğrultusunda tıkanan rögarlarda çalışma başlattı.

Ekipler, Mehmet Paşa Mahallesi Pünzürük Caddesi'nde yoğun yağış sonrası oluşan su birikintilerini giderirken, rögarların genişletilmesi ve temizlenmesi işlemlerine de başladı.

Mehmet Paşa Mahallesi Muhtarı Hakan Öztürk, çalışmalardan dolayı belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Pünzürük Caddesi'nde aşırı yağış sonrası tıkanıklık yaşanıyor ve iş yerlerinin önüne kadar su birikintileri oluşuyordu. Konuyu Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin'e ilettik. Başkanımız sağ olsun hemen ekiplere haber vererek gerekli çalışmanın yapılması için talimat verdi. Ekiplerimiz de sıkıntılı olan rögarları açma ve yenileme çalışmalarına başladılar." ifadelerini kullandı.