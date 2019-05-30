Sivas'ta sağanak ve dolu
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SİVAS'ta etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyenler, dükkanlara sığındı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:20 Kaynak: DHA
SİVAS'ta etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkilerken, yağmurdan korunmak isteyenler, dükkanlara sığındı.
Kentte, saat 17.00 sıralarında başlayan sağanakta, cadde ve sokaklar, kısa sürede göle döndü. Yağmurun ardından ise kısa süre dolu etkili oldu. İmam Hatip Sokak ve Hikmet Işık Caddesi'nde su birikintileri oluştu. Esnaf, suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf ederken, yağmurdan korunmak isteyenler de dükkanlara sığındı.
- Sivas
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