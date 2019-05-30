Sivas'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti
1 saat önce
Sivas'ta sağanak ve dolu hayatı felç ettiSİVAS'ta etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 06:58 Kaynak: DHA
'ta sağanak ve dolu hayatı felç etti
SİVAS'ta etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sivas'ta saat 17.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 1 saat aralıklarla etkili olan sağanak ve ardından gelen dolu nedeniyle kentin bazı noktalarında ulaşımda aksaklık yaşandı. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İmam Hatip Sokak ve Hikmet Işık Caddesi üzerinde su birikintileri oluştu. Bazı esnaflar suların iş yerlerine girmemesi için yoğun çaba sarf etti. Yağışın bir süre sonra etkisini yitirmesiyle hayat normale döndü.
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