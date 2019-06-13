Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Son Dakika Yerel Haber

Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

7 saat önce

Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilediSİVAS Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi
SİVAS Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.
Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
Sivas, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sıcaklardan bunalan iki genç kanala kurdukları çarşaftan hamakla serinlediler Valinin makam aracı yanında drift atan sürücüye ceza Güvercin almak ev almaktan bile daha zor! İşte duyanları şaşkına çeviren şartlar Çiftçi, ırmakta telef olan ineğine sarılıp gözyaşı döktü

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]