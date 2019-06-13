Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
7 saat önce
Sivas'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilediSİVAS Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:02 Kaynak: İHA
'ta sağanak yağış...Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi
SİVAS Sivas'ta etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Sivas'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış yollarda su birikintilerine neden oldu. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Emirpaşa caddesinde biriken suyun etkisi ile arızalanan bir araç yolda mahsur kaldı. Sağanak yağmurun olumsuz etkileri yağmurun dinmesi ve suların çekilmesi ile sona erdi.
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