Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
36 dakika önce
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
'ın Altınyayla
ilçesi Deliilyas
beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.
Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı. - SİVAS
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