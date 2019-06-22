Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
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Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı

36 dakika önce

Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.

Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı, System.String[]
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı.

Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:13 Kaynak: İHA
Deliilyas, Altınyayla, Sivas, Güncel
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