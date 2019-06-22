Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
1 saat önce
Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdıSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ta sağanak yağmur...
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ın Altınyayla
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SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı.
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