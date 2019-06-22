Son Dakika Haberleri: Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
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Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı

1 saat önce

Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdıSİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı Sivas'ta sağanak yağmur...

Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı
SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesi Deliilyas beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı
Sivas'ta sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiliyor. Altınyayla ilçesi Deliilyas Beldesinde akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur dereleri taşırdı. Dolayı mevkiinde ise yolda çökme meydana geldi. Trafikte de aksamalar yaşandı.
Sivas'ta sağanak yağmur dereleri taşırdı
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 09:54 Kaynak: İHA
Deliilyas, Altınyayla, Sivas, Yerel
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