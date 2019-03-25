Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sağlık Personelinin Darbedildiği İddiası

Sivas'ta Sağlık Personelinin Darbedildiği İddiası

7 dakika önce

Sivas'ta 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeninin (ATT) bir hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Sivas'ta Sağlık Personelinin Darbedildiği İddiası, System.String[]
Sivas'ta 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Acil Tıp Teknisyeninin (ATT) bir hasta yakını tarafından darbedildiği iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ATT Erdem Yüksel ve ekip arkadaşları, aldıkları bir hastayı ambulansla Numune Hastanesine getirdi.

Bu sırada iddiaya göre E.Y, babasının Tuzlugöl Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandığını belirterek, ambulansın onu hastaneye getirmesini istedi. Yüksel ise E.Y'ye, 112 Acil Hattı'nı aramasını önerdi. Buna sinirlenen E.Y, sağlık personeli Yüksel'i darbetti.

Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Servisine kaldırılan Yüksel, tedavi altına alınırken, şüpheli ise ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.

Sağlık-Sen'den kınama

Sağlık-Sen Sivas Şube Başkanı Adem Yaşin, sağlık personeline saldırıyı kınadı.

Yaşin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın ardından ATT Erdem Yüksel'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiğini söyledi. Yüksel'e acil şifalar dileyen Yaşin, "Bu şiddet olayları artık sağlık çalışanlarının canına tak etmiş ve motivasyonunu çok aşağılara çekmiştir. Gün geçmiyor ki bu tür olaylara tanık olmayalım." dedi.

Sağlık Bakanlığından şiddet olayları ile ilgili ivedilikle çalışma beklediklerini dile getiren Yaşin, "Sahada şiddet görerek görev yapmaya devam etmek insanlık dışı bir muameledir. Bir de yaptığımız işin kutsallığı hiçe sayılmış oluyor." diye konuştu.

Yaşin, sağlık çalışanlarına yönelik bu tür şiddet olaylarının son bulmasını arzuladıklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Sivas, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahnede Yanına Gelen Kadına Mikrofonla Vuran Bülent Ersoy, Kendisini Savundu Mehmet Akif Alakurt, Kendisine "Erkeklik Sorunu Var" Diyen Fatih Altaylı'yı Yanına Davet Etti: Gel de Tedavi Edelim İstanbul- Bakırköy'de Metrobüs Yayaya Çarptı; 2 Yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:09:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Sağlık Personelinin Darbedildiği İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]