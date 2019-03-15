Sivas'ta Sağlık Yatırımları Sürüyor

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas Numune Hastanesi'nde kullanılmak üzere çeşitli sağlık cihazları ve ilçelere gönderilmek üzere 3 ambulans alındı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas Numune Hastanesi'nde kullanılmak üzere çeşitli sağlık cihazları ve ilçelere gönderilmek üzere 3 ambulans alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, İl Sağlık Müdürlüğü personeli ile hastane yöneticileri, Şarkışla, İmranlı ve Koyulhisar ilçelerine alınan ambulansların uğurlama törenine ve hastaneye alınan cihazların inceleme programına katıldı.



Ayhan, buradaki konuşmasında, Sağlık Bakanlığı yetkililerine Sivas'a sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti.



Sağlıkta ülke genelinde ciddi değişim ve dönüşüm yaşandığını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:



"Sağlık hizmeti ulaşılabilirliğini daha da hızlı hale getirmek gerekiyor. Önceden vatandaşlarımız ambulans evine geldiği zaman bayram sevinci yaşanıyordu. Bugün itibariyle ilimizde 75 ambulans var. Ambulans başına düşen nüfus sayısı 8 bin olduğu zaman her bir bölgeye teknolojik donanımlı ambulanslar görev alacak. Eskiden ithal ambulanslar varken şimdi yerli ambulanslar var. Şehrimizin her tarafına sağlık hizmeti götürülüyor. Bu önemli yatırımlar insanımıza verilen değeri gösteriyor. Devletimizin hassasiyeti ve duyarlılığı takdire şayandır."



Ekinci ise Sivas'ta sağlık yatırımlarına hız kazandırmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "2019 yılında ve ilerleyen yıllarda ambulans sayımızı, çeşitli branşlardaki hekim sayımızı artıracağız." açıklamasında bulundu.



Ayhan, Ekinci ve beraberindekiler daha sonra Sivas Numune Hastanesi'ne geçerek hastaneye alınan 2 MR cihazı, 3 bilgisayarlı tomografi cihazı, anjiyografi cihazı, 4D ultrasonografi cihazı, hipotermi yaşam cihazı, yenidoğan elektroansefalografi cihazı, ultrasonografi ve artroskopi cihazlarını inceledi.

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