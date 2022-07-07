Sivas'ta sağlıkçılar 'önlük' çıkardı - Son Dakika
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Sivas'ta sağlıkçılar 'önlük' çıkardı

07.07.2022 14:50
Sivas'ta sağlıkçılar 'önlük' çıkardı

SİVAS'ta sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sendika ile birliklere bağlı üye ve temsilcileri kent meydanında basın açıklaması yaparak Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak önlüklerini çıkardı.

SİVAS'ta sağlık alanında faaliyet gösteren çeşitli sendika ile birliklere bağlı üye ve temsilcileri kent meydanında basın açıklaması yaparak Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki olarak önlüklerini çıkardı.

Atatürk Anıtı önünde toplanan Sivas- Erzincan Tabipler Odası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (HEKİMSEN) Sivas Aile Hekimleri Derneği (SAHED), Hekim ve Sağlık Çalışanları Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) üyeleri, Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın öldürülmesine tepki gösterdi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlik saygı duruşu ile başladı. Daha sonra topluluk, basın açıklamasının yapılacağı Sivas Kongre binası yanındaki alana sağlıkta şiddete alkışlayıp tepki göstererek geldi. Burada basın mensuplarına açıklama yapan Sivas- Erzincan Tabipler Odası Başkanı Dr. Melih Akyol, artık sağlıkta şiddetin kınamak yerine ciddi somut adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Kınamanın bir işe yaramadığı ve sağlıkta şiddet olgusunun çığırından çıktığının bakanlık da farkında olacak ki; sağlıkta şiddet istatistiklerinin 'beyaz kod' verileri tüm ısrarımıza ve konuya dair dava açmamıza rağmen toplumla paylaşılmamaktadır. Bugün yeniden ve daha güçlü bir şekilde söylüyoruz. Sağlık emekçilerine en ufak bir zarar gelmesine artık tahammülümüz kalmamıştır. Şiddet, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir sorundur. Sorun, çözmeye niyetli bütünlüklü politikalarla aşılabilecektir" dedi. Açıklamanın ardından kentte çeşitli hastanelerde görev yapan sağlıkçılar da tepki olarak önlüklerini çıkardı.


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Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Ekrem Karakaya, Sendika, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta sağlıkçılar 'önlük' çıkardı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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