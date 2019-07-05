Son Dakika Haberleri: Sivas'ta şahin avcısı yakalandı
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Sivas'ta şahin avcısı yakalandı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanan şahin avcısına idari para ve tazminat cezası uygulandı.

Sivas'ta şahin avcısı yakalandı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanan şahin avcısına idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenledi.
Yapılan koruma faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan şahin avlayan bir kişi yakalandı. Şüphelinin avda kullandığı 5 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el kondu.
Şüphelinin avda kullandığı otomobile de el koyan ekipler, şahsa yasalar çerçevesinde idari para ve tazminat cezaları uyguladı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: AA
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şarkışla, Sivas, Güncel
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