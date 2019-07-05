Sivas'ta şahin avcısı yakalandı
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yakalanan şahin avcısına idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:38 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde yakalanan şahin avcısına idari para ve tazminat cezası uygulandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar
Sivas Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Şarkışla ilçesinde şahin avcılarına yönelik av koruma ve kontrol faaliyeti düzenledi.
Yapılan koruma faaliyetlerinde 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında nesli tükenmekte olan şahin avlayan bir kişi yakalandı. Şüphelinin avda kullandığı 5 adet güvercin ile çok sayıda şahin başlığı, tuzak ve kefenlere de el kondu.
Şüphelinin avda kullandığı otomobile de el koyan ekipler, şahsa yasalar çerçevesinde idari para ve tazminat cezaları uyguladı.
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