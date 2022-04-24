Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

24.04.2022 12:46
Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yıldırım Mahallesi Belkent Caddesi'ndeki sitenin önünde oynayan Belinay Özbek'e sahipsiz köpekler saldırdı.

Çevredekilerin yardımıyla Özbek, köpeklerden kurtarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kulağından, kolundan ve bacağından yaralanan çocuk, ilk müdahalesinin ardından şehir merkezindeki hastaneye sevk edildi.

Olayı görerek çocuğu kurtaran komşusu Mustafa Akgül, AA muhabirine, bahçede ağaç budadığı sırada Özbek'in sesini duyarak olay yerine koştuğunu söyledi.

Özbek'e yaklaşık 6 sahipsiz köpeğin saldırdığın anlatan Akgül, "Köpekler çocuğu vücudunun çeşitli yerlerinden ısırıyordu. Elimdeki testere ile köpekleri kovaladım ama ben gidene kadar ısırmışlardı." dedi.

Akgül, daha sonra 112 Acil Servis'i aradığını ve gelen ambulansla küçük çocuğu hastaneye götürdüklerini ifade etti.

Bu arada çocuğa saldıran sahipsiz köpekler, olayın yaşandığı bölgeye yakın olan Şarkışla Devlet Hastanesi'nin etrafında da görüldü.

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Şarkışla Devlet Hastanesi, Şarkışla, Özbek, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk yaralandı - Son Dakika


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