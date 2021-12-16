Üye Girişi
Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha - Son Dakika

Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha

16.12.2021 21:30
Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha

SİVAS'ta sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cevdet Aydın (63) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta sahte alkolden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Cevdet Aydın (63) hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Zara ilçesinde geçen hafta başlayan sahta içki tüketimine bağlı can kayıpları devam ediyor. İlçede 3 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlanan ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Cevdet Aydın bugün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Aydın ile birlikte kentte sahte alkollü içkiden ölenlerin sayısı 4'e yükseldi. Daha önce de aynı ilçede sahte alkollü içecek kullandıkları belirlenen Şakir Deliktaş (32), Bülent Ekici (62) ve Güler Kılıç (42) yaşamını yitirmişti.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi gören 6 kişiden Ö.Y., M.K. ve O.U. bugün taburcu edildi. S.P., E.Ş. ve Y.K.'nın ise yoğun bakımdaki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkol kullanımına bağlı ölüm olaylarının yaşanmasının ardından ilçede yapılan baskınlarda sahte alkollü içki üretimi yaptıkları belirlenen 3 şüpheli ise tutuklandı.


Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Cevdet Aydın, Alkol, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
21:23 Sevgilisini trafik kazasında kaybeden Gülçin Ergül'ün eski dostu Cemre Kemer, paylaşımları sebebiyle tepki çekti
20:56 Sahte içki sebebiyle son 4 günde 29 kişi yaşamını yitirdi
20:45 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: 16 kilo daha fazla et alınabilir
20:33 Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:24 Bakan Nebati'nin kardeşinin faiz kararını bilmesine Akşener'den sert tepki: Yapılan iş suçtur
19:56 Son Dakika! Türkiye'de 16 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 18 bin 100 yeni vaka tespit edildi
19:53 Boş arazide silah ve bıçak darbeleriyle öldürülmüş ceset bulundu
19:32 Galatasaray yönetiminde yaşanan istifalara Burak Elmas'tan çarpıcı açıklama
19:24 GPS cihazıyla takip ettiği doktor kızını öldüren babaya müebbet hapis cezası
19:09 Karagümrük, ligin gözde hocası Farioli ile yolları resmen ayırdı
Müge Anlı'nın bir rakibi daha gitti! Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor Müge Anlı'nın bir rakibi daha gitti! Ece Üner'in programı ekranlara veda ediyor         
21:26
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor! Bill Gates'in Microsoft çalışanlarına ödediği maaşları görenler gözlerine inanamıyor!         
15:12
Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı! Avrupa devleri Galatasaray'ın kapısına dayandı!         
14:40
Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
14:06
Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı Otomobilini satmaya götüren vatandaş, öğrendiği gerçekle büyük bir yıkım yaşadı         
13:14
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek         
12:37
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı         
12:05
Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu Bu iddia ortalık karıştırır! Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a parti teklifinde bulundu         
11:57
'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz! 'Ölüm parmağını' ilk defa göreceksiniz!         
10:18
Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti Spor yaptığı anları paylaşan Pınar Altuğ, fit vücuduyla herkesi mest etti         
09:46
Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak Son dakika: Meteoroloji'den ilk karın yağdığı İstanbul için önemli uyarı! 20 Aralık Pazartesi'den sonra çok daha etkili olacak         
08:01
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 21:36:34. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta sahte alkollü içkiden bir ölüm daha - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement