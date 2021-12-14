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Sivas'ta sahte içkiden 2'nci ölüm - Son Dakika

Sivas'ta sahte içkiden 2'nci ölüm

14.12.2021 14:18
Sivas'ta sahte içkiden 2'nci ölüm

SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ekici de (62) hayatını kaybetti.

SİVAS'ta sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan Bülent Ekici de (62) hayatını kaybetti. Kentte metil alkol nedeniyle ölenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Zara ilçesinde yaşayan Şakir Deliktaş, 2 gün önce alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. Zara Devlet Hastanesi'ne başvuran Deliktaş, tedaviye alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan Deliktaş, kurtarılamadı. Yine sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Bülent Ekici de sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle kentteki hastanelere başvuran Ö.Y., Y.K., C.A., O.U. ve M.K.'nin ise tedavileri sürüyor.

POLİSTEN 4 ADRESE BASKIN

Bu arada zehirlenme vakalarının ardından harekete geçen polis ekipler, Zara ilçesinde 4 adrese operasyon düzenledi. Baskında sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı. Operasyonda 25,5 litre el yapımı rakı, 19 litre el yapımı viski, 5 litre bidon içerisinde etil alkol, 5 litre çok amaçlı temizleyici, çok sayıda alkol yapımında kullanılan boş bidon ve şişe, 1 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Sivas'ta sahte içkiden 2'nci ölüm

Devlet Hastanesi, Münir Karaloğlu, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sivas'ta sahte içkiden 2'nci ölüm - Son Dakika


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