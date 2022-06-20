Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelerde sahte banknotla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika

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