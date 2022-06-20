Sivas'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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Sivas'ta sahte para ele geçirildi

20.06.2022 18:09
Sivas'ta sahte para ele geçirildi

Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Sivas'ta polis ekiplerince 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte akaryakıt istasyonu, fırın ve büfe gibi işletmelerde sahte banknotla alışveriş yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, gözaltına aldıkları 3 şüphelinin üst aramasında 11 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirdi.

Şüphelilere parada sahtecilik suçundan işlem yapıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Sivas'ta sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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