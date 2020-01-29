Sivas'ta sahte para operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Sivas'ta piyasaya sahte para süren 3 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde alışveriş yaptıkları iş yerlerine sahte Türk lirası veren kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler S.T, O.E. ve A.G. polis ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 61 adet 50 liralık, 3 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.