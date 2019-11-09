Son Dakika Haberleri: Sivas'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı
Son Dakika Güncel Sivas'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı

Sivas'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı

6 saat önce

Sivas'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Sivas'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı, System.String[]

Sivas'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Sivas'ta ismi açıklanmayan bir kişiye, arkadaşları, şaka yapmak amacıyla kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığını fark eden gençler polise başvurdu.

Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi, kelepçeyi keserek çıkardı.

İtfaiye, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 07:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İki çocuk annesi kadın evinde silahla öldürülmüş halde bulundu
Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi Gökhan Özoğuz'un 10 Kasım paylaşımı sosyal medyada tepki gördü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 01:55:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]